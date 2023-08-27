В Екатеринбурге обнаружили труп мужчины на обочине

Личность мужчины устанавливают сотрудники СК и полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге был обнаружен труп в районе улиц Щорса-Белинского. Тело мужчины лежало около проезжей части в районе Автовокзала. На месте работали полицейские и сотрудники Следственного комитета. Вокруг собрались очевидцы. Об этом сообщает портал Е1.

В пресс-службе регионального Следственного комитета «КП-Екатеринбург» сообщили, что личность мужчины устанавливается.

- По данному факту ведется проверка. Сотрудники проводят опрос возможных очевидцев происшествия. Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно, смерть не носит криминальный характер. Внешних повреждений не имеется, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе регионального СК.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области уточнили, что на вид мужчине около 60-65 лет. В настоящий момент полицейские также опрашивают свидетелей.

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