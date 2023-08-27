В Екатеринбурге мужчина бросился с ножом на парней

Участникам конфликта 44 и 45 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге мужчина бросался с ножом на двух парней. Одному из них, как сообщает очевидец, причинили вред. Видео с места происшествия опубликовал telegram-канал «Безумный Екб».

На кадрах видно, что мужчина держит некий предмет в руке и направляется к своему оппоненту. Тот в свою очередь пытается ускользнуть, но в итоге участники схватки падают на асфальт. Причины произошедшего выясняют в полиции. Драка произошла на улице Онуфриева.

- Полицейские доставили в отдел полиции № 4 подозреваемых. Участники конфликта - мужчины в возрасте 44 и 45 лет. Пострадавшего госпитализировали. Тяжелых травм мужчина не получил, - сообщили в пресс-группе полиции Екатеринбурга.

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