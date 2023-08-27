В Первоуральске после ДТП с «Газелью» погибла женщина

Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Первоуральске утром 27 августа в аварии погибла женщина. Она ехала за рулем минивена Nissan. Внезапно иномарка влетела в «Газель», стоявшую около железнодорожного переезда. После столкновения женщина погибла на месте аварии. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.
Как оказалось, в салоне Nissan ехала компания из семи человек. В «Газели» ехал только водитель. В настоящий момент сотрудники ГИБДД проводят проверку.
- Один пассажир автомобиля Nissan доставлен в больницу Первоуральска. Медики оказывают ему помощь. Еще троих пассажиров после осмотра отпустили домой. Водитель «Газели» не пострадал. В каком состоянии находилась водитель Nissan будет установлено после проведения экспертизы, -сообщает областная ГИБДД.
Ранее, в жутком ДТП у Ганиной Ямы с участием грузовика и легкового авто, погибли три человека. Один из пострадавших скончался в машине скорой помощи. Остальные пассажиры получи травмы различной степени тяжести.
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