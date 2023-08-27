На Урале родители пожаловались на мужчину, угрожавшего 10-летнему ребенку

Полицейские заинтересовались мужчиной, раздававшим детям деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Каменска-Уральского обеспокоены поведением мужчины, который угрожал ребенку. Его заметили в переулке Парковая - Добролюбова -Чайковского. Как уверяют очевидцы, мужчина хотел отдать 10-летнему мальчику пятитысячную купюру. Ребенок отказался, но в ответ на это получил обещание, что ему разобьют лицо. Об этом сообщает паблик «Подслушано Каменск-Уральский» во «ВКонтакте».

К делу о мужчине, раздававшем деньги школьникам, подключилась полиция.

- По данному факту сотрудниками МО МВД России «Каменск-Уральский» инициировано проведение проверки. По ее результатам будет принято обоснованное процессуальное решение, - сообщает пресс-группа полиции Каменска-Уральского.

Очевидцы уверяют, что мужчина был в сером пиджаке и брюках. Он крепкого телосложения и пострижен на лысо.

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