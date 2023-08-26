Бастрыкин проверит дело о детской площадке Нижнего Тагила, где упал мальчик

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался ходом дела о детской площадке в Нижнем Тагиле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался ходом дела о детской площадке в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел на детской площадке во дворе дома №23 по улице Попова. Там вечером 25 августа мальчик качался на качели и, когда упал, сломал бедро. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

- Следственными органами СУ СК России по Свердловской области по данному факту проводится процессуальная проверка, - сообщает Следственный комитет России.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее мы рассказывали, что по этому делу Следственный отдел и прокуратура по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила организовали проверку.

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