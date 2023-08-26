В Екатеринбурге наградили победителей МФУС по бадминтону. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и чемпион Европы по бадминтону Иван Созонов 26 августа наградили еще 24 победителей Международного фестиваля университетского спорта. Спортивные соревнования по бадминтону проходили с 21 августа, в них участвовали 97 спортсменов из 13 стран.

- Соревнования проводятся по трём разрядам: одиночному и парному, которые делятся на мужской и женский, а также смешанному парному разряду, - сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

В общей сложности на Международном фестивале университетского спорта был проведён 141 поединок по бадминтону.

Ранее мы рассказывали, как будет проходить Международный фестиваль университетского спорта. Он стартовал 19 августа и продлится до 31 августа. От Екатеринбурга и Свердловской области на фестиваль заявлено 180 спортсменов по 12 видам спорта.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru