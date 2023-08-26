В Екатеринбурге волонтер спас кошку с сосны в лесопарке

После успешного спасения кошку отвезли в «спасительный подвал». Фото: социальные сети «ЗооСпас в Екатеринбурге»

Екатеринбургский волонтер Евгений Зенков в День города спас кошку, которая сидела на сосне в лесопарке. Черно-белая кошка находилась на дереве целую неделю, а хозяйка все это время не искала ее. О том, что кошка сидела на сосне, Евгению рассказали прохожие.

- Кошка во время моего подъема, как это нередко бывает, ушла существенно выше, а потом на длинную боковую ветвь, откуда в итоге была благополучно снята удочкой, - написал в социальных сетях руководитель «ЗооСпас в Екатеринбурге» Евгений Зенков.

После успешного спасения кошку отвезли в «спасительный подвал». А наутро, волонтеры поехали искать хозяйку и, благополучно, нашли. Только вот хозяйка не хотела находиться и искать кошку тоже не собиралась. В ее частном доме живут две кошки и обе - на самовыгуле, соответственно, ей и мысль не приходила, что кошка сбежала.

Полное отсутствие свободных мест на передержках было единственной причиной, по которой спаситель вернул кошку.

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