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НовостиОбщество26 августа 2023 14:42

СК заинтересовался детской площадкой Нижнего Тагила, где мальчик сломал ногу

Следственный отдел установит степень тяжести вреда здоровью
Анжелика УФИМЦЕВА
Вечером 25 августа мальчик качался на качели и, когда упал, сломал ногу

Вечером 25 августа мальчик качался на качели и, когда упал, сломал ногу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила проверит детскую площадку, на которой травмировался десятилетний мальчик. Предварительно, вечером 25 августа мальчик качался на качели и, когда упал, сломал ногу. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

- В ходе проводимой проверки принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка, - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По итогам проверки следственного комитета будет принято процессуальное решение.

Ранее мы рассказывали, что прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила тоже решила проверить детскую площадку во дворе дома №23 по улице Попова. Прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей при установке игровой площадки, а также безопасность нахождения там детей.

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