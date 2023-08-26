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НовостиПроисшествия26 августа 2023 14:17

В Березовском неизвестные выстрелили из пневматики прямо в окно квартиры

Скорее всего, подростки упражнялись в стрельбе из пневматического оружия
Анжелика УФИМЦЕВА
В Березовском неизвестные выстрелили в окно жилой квартиры. Фото: telegram-канал «Березовский. Сила БГО»

В Березовском неизвестные выстрелили в окно жилой квартиры. Фото: telegram-канал «Березовский. Сила БГО»

Днем 26 августа в Березовском неизвестные выстрелили в окно жилой квартиры дома №12 по улице Загвозкина. Об этом сообщила очевидица telegram-каналу «Березовский. Сила БГО».

- Огнестрельное оружие не применялось. Вероятнее всего, кто-то из подростков упражнялся в стрельбе из пневматического оружия. Сквозные отверстия в стекле отсутствуют, - сообщил «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Владельцы квартиры не стали писать заявление в полицию, они хотели лишь предупредить других жильцов о местном стрелке. В настоящее время участковые опрашивают жильцов микрорайона, чтобы выяснить, кто таким своеобразным методом играл в тир.

По итогам проверки представители МВД примут дальнейшее обоснованное решение.

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