В Березовском неизвестные выстрелили из пневматики прямо в окно квартиры

В Березовском неизвестные выстрелили в окно жилой квартиры. Фото: telegram-канал «Березовский. Сила БГО»
Днем 26 августа в Березовском неизвестные выстрелили в окно жилой квартиры дома №12 по улице Загвозкина. Об этом сообщила очевидица telegram-каналу «Березовский. Сила БГО».
- Огнестрельное оружие не применялось. Вероятнее всего, кто-то из подростков упражнялся в стрельбе из пневматического оружия. Сквозные отверстия в стекле отсутствуют, - сообщил «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Владельцы квартиры не стали писать заявление в полицию, они хотели лишь предупредить других жильцов о местном стрелке. В настоящее время участковые опрашивают жильцов микрорайона, чтобы выяснить, кто таким своеобразным методом играл в тир.
По итогам проверки представители МВД примут дальнейшее обоснованное решение.
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