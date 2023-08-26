Жители Академического жалуются на маленькие остановки

Жители Академического района пожаловались на маленькие остановки. Фото: социальные сети «akadem_new»

Жители Академического района пожаловались на маленькие остановки у ТЦ «Академический». Раньше у торгового центра стояли ларьки и павильоны, после их демонтажа на этом месте установили большие остановки. Затем старые снесли и установили новые маленькие остановочные комплексы.

- По словам жителей Академического на них не укрыться от дождя или ветра, в отличии от старых, которые были значительно больше. Также всего один такой остановочный комплекс не вмещает всех, кто собирается на остановке, - сообщают в социальных сетях «akadem_new».

При сносе торговых точек, администрация Академического района отмечала, что по инициативе ТЦ «Академический» на этом месте появится современный остановочный комплекс, где жители могут укрыться от палящего солнца и от сезонных осадков.

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