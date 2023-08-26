Прокуратура Нижнего Тагила проверит детскую площадку, где мальчик сломал ногу

Вечером 25 августа там травмировался десятилетний мальчик, когда упал с качели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила будет проверять детскую площадку во дворе дома №23 по улице Попова. Вечером 25 августа там травмировался десятилетний мальчик, когда упал с качели.

- Мальчик получил перелом голени и был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщает в социальных сетях прокуратура Свердловской области.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей при установке игровой площадки, а также безопасность нахождения там детей. По итогам проверки, если будут основания, ведомство примет меры реагирования.

Ранее мы рассказывали, что в жилом комплексе «Малевич» в Екатеринбурге целый год банда школьников терроризирует младших детей и их родителей. По крайней мере, так рассказывают обитатели ЖК.

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