Блондинка в законе: Полиция ищет девушку, которая украла дорогие духи в Екатеринбурге

Полиция ищет в Екатеринбурге девушку, которая украла из магазина флакон элитных духов. Фото: УМВД Екатеринбурга

Полиция ищет в Екатеринбурге девушку, которая украла из магазина флакон элитных духов. Владельцы бутика в торговом центре на проспекте Космонавтов оценили ущерб на 8900 рублей. На записи с камер видеонаблюдения видно, что девушка уверенным движением руки засунула духи в пакет, с которым была. Подруга девушки в этот момент лишь обернулась по сторонам и пошла дальше.

- Сотрудники отдела полиции №14 мечтают познакомиться с девушкой, которая оставляет за собой шлейф аромата Гуччи за 8900 рублей, - сообщают в социальных сетях УМВД Екатеринбурга.

Полиция просит читателей, опознать этих девушек. Фото: УМВД Екатеринбурга

Полиция просит читателей, опознать этих девушек и сообщить их данные по телефону +7(919)37-38-445. Правоохранители также призывают благоухающую даму добровольно явиться в отдел полиции № 14 г. Екатеринбурга (Баумана, 11), дать пояснения и возместить ущерб.

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