Часть Режевского тракта откроют после ремонта в декабре 2023 года

К концу августа на дороге уже укладывают верхний слой покрытия. Фото: департамент информационной политики
В Свердловской области продолжается ремонт 12 километров трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск, однако уже в декабре этого года часть дороги будет готова. Вторую же часть - с 33-го по 37-й километр, откроют в 2024 году.
- После завершения работ автомобилисты смогут совершать обгон, не выезжая на встречную полосу. Будет ликвидирован очаг аварийности, движение станет безопаснее и удобнее, - отметил первый заместитель начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области – главный инженер Владимир Оглоблин.
К концу августа на дороге уже укладывают верхний слой покрытия. Также строителям необходимо установить барьерное ограждение, дорожные знаки и нанести горизонтальную дорожную разметку, а еще закончить строительство остановочных пунктов.
Помимо этого участка на Режевском тракте еще ремонтируют путепровод. Фактически рядом со старым построено новое сооружение. Это позволяет вести работы без перекрытия движения.
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