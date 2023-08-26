Полицейские Екатеринбурга устроили облаву на водителей

Полицейские Екатеринбурга проводят массовые проверки водителей города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские Екатеринбурга проводят массовые проверки водителей города. Для пресечения количества грубых нарушений автомобилистов будут останавливать три дня: с 25 по 27 августа.

- «Лихачи», которые любят выехать на полосу, предназначенную для встречного движения, на запрещающий сигнал светофора или управлять автомобилем с «тонировкой» - не уйдут от ответственности, - напоминают в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Также будут искать и пьяных водителей. А очевидцев такого опасного вождения просят сообщать о нарушениях в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112. В ГИБДД напоминают, что за пьяное вождение можно лишиться прав на два года и заплатить штраф 30 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, что в Тавде автоинспекторы проверили состояние школьных автобусов, а также их водителей, перед началом учебного года. Под пристальный взор попало техническое оснащение транспорта.

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