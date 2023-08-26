Свердловская транспортная прокуратура проверит мост, с которого падали камни

По итогам проверки будет понятно, в каком состоянии находится железнодорожный путепровод Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская транспортная прокуратура проверит состояние железнодорожного моста, с которого на дорогую иномарку упали камни. Машина была арендована. Водитель иномарки считает, что это произошло из-за деформации моста, а ее владелец оценивает ущерб в сотни тысяч рублей.

- Организованы надзорные мероприятия по соблюдению субъектом транспортной инфраструктуры законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - сообщают в прокуратуре.

По итогам проверки будет понятно, в каком состоянии находится железнодорожный путепровод.

Недавно на ЕКАД в районе Ганиной Ямы столкнулся грузовик с легковушкой. По данным Минздарава Свердловской области, в аварии погибли три человека. Один из них скончался в машине скорой помощи.

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