В Нижнем Тагиле мошенники запугали ребенка и забрали из квартиры сейф

Девочка пустила мошенника в квартиру, а тот забрал сейф Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники из Нижнего Тагила решили воспользоваться стандартной схемой «ваш родственник попал в ДТП», но сообщили все это 9-летней девочке. Ребенок пустил мужчину в квартиру, а тот забрал сейф, сообщает папа девочки сообществу «Инцидент Нижний Тагил».

Пока ребенок был в квартире один, на домашний телефон позвонила женщина и сообщила, что мама девочки попала в аварию, а папа находится в полиции. Затем мошенница сказала, что к ребенку сейчас придет полицейский и мужчина тут же позвонил в дверь. Она пустила его в квартиру и показала, где сейф.

- Обратились в полицию. Собака след нашла, а за углом он пропал, — рассказывает подробности происшествия пострадавший.

По данному факту в отделе полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по ч 3 ст. 159 УК РФ. Так называемая схема «ваш родственник попал в ДТП», которую обычно используют в отношении пожилых людей, в этом случае была опробована на ребёнке, сообщили сообществу в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

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