Пропавшего 18-летнего парня из Полевского нашли живым

Парня искали добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пропавшего из Полевского молодого человека нашли. 18-летний Алексей ушел из дома 20 августа, а уже вечером 25 числа его нашли. Парня искали добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт».

- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь, - сообщили в социальных сетях отряда.

Где все это время был молодой человек - неизвестно. В конце января этого года молодой человек уже пропадал, но в Ревде. Тогда его нашли за четыре дня.

Недавно мы рассказывали о 45-летнем мужчине, который пропал в Первоуральске 20 августа. Его поиски завершили 24 августа, мужчина погиб. Как рассказали «КП-Екатеринбург» знакомые пропавшего, тело мужчины опознали 24 августа. Ему стало плохо и прямо на улице у него остановилось сердце. По факту смерти проводится проверка следственным отделом по городу Первоуральск.

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