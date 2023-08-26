Школьные автобусы, а также их водители: Перед началом учебного года в Тавде проверили школьный транспорт

В Тавде автоинспекторы проверили состояние школьных автобусов, а также их водителей. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Тавде автоинспекторы проверили состояние школьных автобусов, а также их водителей, перед началом учебного года. Под пристальный взор попало техническое оснащение транспорта: сотрудники смотрели на наличие огнетушителей, аптечек, технических неисправностей, проверили работу внешних осветительных приборов, маячков, тахографов, запасных дверей для эвакуации, блокираторов движения при открытых дверях, систем пассивной и активной безопасности.
- Руководители образовательных учреждений серьезно подходят к требованиям перевозки детей, водители вовремя устраняют появившиеся неисправности, - отметили сотрудники Госавтоинспекции.
Под пристальный взор попало техническое оснащение транспорта. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Также полицейские проверили водителей автобусов, наличие у них необходимых документов, и их добросовестность в прохождении технического обслуживания транспорта.
Все автобусы прошли диагностический контроль. Недостатков технического состояния автобусов не выявлено. Подобные проверки будут проходить и в других муниципальных образованиях Свердловской области.
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