Школьные автобусы, а также их водители: Перед началом учебного года в Тавде проверили школьный транспорт

В Тавде автоинспекторы проверили состояние школьных автобусов, а также их водителей. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Тавде автоинспекторы проверили состояние школьных автобусов, а также их водителей, перед началом учебного года. Под пристальный взор попало техническое оснащение транспорта: сотрудники смотрели на наличие огнетушителей, аптечек, технических неисправностей, проверили работу внешних осветительных приборов, маячков, тахографов, запасных дверей для эвакуации, блокираторов движения при открытых дверях, систем пассивной и активной безопасности.

- Руководители образовательных учреждений серьезно подходят к требованиям перевозки детей, водители вовремя устраняют появившиеся неисправности, - отметили сотрудники Госавтоинспекции.

Под пристальный взор попало техническое оснащение транспорта. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Также полицейские проверили водителей автобусов, наличие у них необходимых документов, и их добросовестность в прохождении технического обслуживания транспорта.

Все автобусы прошли диагностический контроль. Недостатков технического состояния автобусов не выявлено. Подобные проверки будут проходить и в других муниципальных образованиях Свердловской области.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru