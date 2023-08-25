В Екатеринбурге хотят построить 100-этажный небоскреб
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге планируют строительство нового небоскреба высотой в 100 этажей. Предположительно, он будет находиться на территории набережной ВИЗ-Правобережный, туда хотят перевести областное правительство. Проект планировки территории разработала «Мастерская Генплана», об этом сообщили «Ведомости Урал».
- Небоскреб станет самым высоким зданием в Екатеринбурге и одним из самых высоких в России. Его высота превысит 300 метров, - сообщает информационное агентство.
Высотку планируют возвести к 2030 году на углу улиц Татищева и Исламова. Правительственный квартал будет состоять из небоскреба и трех шестиэтажных зданий.
Ранее мы рассказывали, что мэрия Екатеринбурга планирует застроить район набережной Верх-Исетского пруда. Проект застройки будет предоставлен общественному обсуждению, результаты которого станут известны 15 сентября.
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