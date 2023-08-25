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НовостиСпорт25 августа 2023 19:22

В Свердловской области пройдет первый фестиваль пони-спорта

Помимо настоящего конкура для лошадок организуют конкурс шляп
Анжелика УФИМЦЕВА
В Свердловской области пройдет первый фестиваль пони-спорта

В Свердловской области пройдет первый фестиваль пони-спорта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области пройдет первый фестиваль пони-спорта «Пони тоже кони». Больше 90 пар наездников и лошадей из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей будут участвовать в выездке и в настоящем конкуре. Отдельно зрителям покажут конкурс шляпок, в котором будут участвовать и пони, и наездники.

- Также в поселке Верхнее Дуброво пройдет курсинг. В этой дисциплине каждый участник должен преодолевать вместе с лошадью маршрут, состоящий из «страшных» препятствий, ими могут быть лежащий на земле шуршащий полиэтилен или поле из воздушных шариков, - сообщает департамент информационной политики.

Помимо нового конного соревнования в Свердловской области проходит 67-й профессиональный региональный чемпионат по пожарно-спасательному спорту. В спортивных состязаниях принимают участие 160 человек в составе 21 команды.

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