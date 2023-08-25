В Нижнем Тагиле выполнят капитальный ремонт канализации в 10 дворах

В Нижнем Тагиле проведут капитальный ремонт канализационных систем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле проведут капитальный ремонт канализационных систем. Обновление коснется 10 дворов с самотечной канализацией. Подрядчик должен закончить все работы до 25 ноября 2023 года. Водоканал Нижнего Тагила заплатит подрядчику за работы 12,7 миллионов, информация об этом есть на сайте Госзакупок.

- Качество материалов, изделий и оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам и подтверждаться сертификатами качества, - сообщается в документах.

Помимо ремонта канализации, строители должны будут восстановить благоустройство территории.

Капитальный ремонт участков канализации будет проводиться по адресам: Дзержинский район: проспект Вагоностроителей, 43а, проспект Вагоностроителей, 55, ул. Зари, 66, ул. Коминтерна, 35; Ленинский район: ул. Космонавтов, 40,45, Черемшанская, 37, от ул. Некрасова, 4 – по ул. Полярная, 3, ул. Фрунзе, 30; Тагилстроевский район: ул. Пархоменко, 135-137, ул. Удовенко, 18.

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