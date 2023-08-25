В Екатеринбурге к концу октября снесут жилой дом в Кировском районе

Многоквартирный жилой дом признали аварийным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге планируют снести жилой дом № 7, который находится на станции Аппаратная. Многоквартирный жилой дом признали аварийным. Администрация города заплатит за снос почти 1,3 миллиона рублей, информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

- По окончании работ в течение одного рабочего дня вывезти за пределы места выполнения работ строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, принадлежащие подрядчику, - сообщается в сведениях о закупке.

Подрядчик должен закончить работы за 50 дней после подписания контракта. В случае, если это произойдет сразу после проведения закупки, то дом снесут уже в конце октября. В случае, если рабочие что-то повредят, то по договору, весь ущерб должен возместить подрядчик.

Ранее мы рассказывали, что в Екатеринбурге к концу 2025 года снесут около 200 домов. Жильцов ветхих домов расселят в новые дома. Старое жилье будут активно сносить во всех районах столицы Среднего Урала. Речь идет, прежде всего, о двух и трехэтажных домах.

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