260 миллиардов рублей стоит строительство трассы Екатеринбург-Казань

Фонд национального благосостояния направил 260 миллиардов рублей на строительство трассы Екатеринбург-Казань
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Фонд национального благосостояния направил 260 миллиардов рублей на строительство трассы Екатеринбург-Казань. На эти деньги в первую половину 2023 года отремонтировали участок участок Дюртюли – Ачит, об этом рассказал «Известиям» заместитель министра экономики России Илья Торосов.
Также в первое полугодие деньги направляли на развитие Центрального транспортного узла. Новые ветки московских диаметров обойдутся в 105 миллиардов рублей.
- Еще три проекта, на которые были направлены средства: обновление подвижного состава Петербургского метрополитена, наземного транспорта и развитие парка российских авиакомпаний, - сообщают «Известия».
Всего на инфраструктурные проекты и проекты поддержки компаний выделили примерно 1,6 триллиона рублей. Из них 301 миллиард был выделен в первое полугодие 2023 года, а остальную прогнозируемую сумму выделят во второй половине года. Только на инфраструктурные проекты выделено 119 миллиардов на начало года, и 566 миллиардов утверждено на конец года.
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