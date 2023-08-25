Часть улицы Советской в Нижнем Тагиле перекроют на месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 28 августа на улице Советской в Нижнем Тагиле перекроют участок дороги. На месяц будет остановлено движение на отрезке от проспекта Вагоностроителей до улицы Мечникова. На этом участке будут менять канализационный коллектор, уточнили ИА «Все новости».

- Под замену пойдет труба канализационного коллектора на 500 миллиметров протяженностью 310 метров. Старые железобетонные коммуникации демонтируют, а на их место поставят новые из полиэтилена. Жители неудобств не ощутят, - заверили в компании агентство.

Подрядчику из Екатеринбурга за 12,8 миллиона рублей необходимо будет разрыть траншею, вывезти землю, демонтировать старые участки труб и уложить новые, а также установить 11 колодцев. Помимо этого, компания должна будет восстановить асфальт и тротуары на месте раскопок.

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