Свердловский Минздрав: три человека погибли в ДТП вблизи Ганиной Ямы

Автомобили получили сильные повреждения Фото: Олег ГАЛИМОВ

В районе Ганиной Ямы произошло серьезное ДТП с участием легкового авто Daewo Nexia и грузовика. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, бригады скорой помощи и спасатели. Судя по кадрам очевидцев, легковушка получила серьезные повреждения. Грузовик от удара выбросило на обочину.

Автомобили столкнулись лоб в лоб около 17:10. Как сообщает пресс-служба Минздрава по Свердловской области, в результате аварии погибло три человека.

- Три человека, находившихся в легковом автомобиле, погибли. Из них двое скончались до приезда медиков, а один умер в машине бригады скорой помощи, - сообщает пресс-служба Минздрава по Свердловской области.

Кроме того, сообщается, что среди пострадавших был водитель грузового автомобиля. Однако мужчина отказался от госпитализации.

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