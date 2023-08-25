Банк «Траст» закрыл сделку по продаже 90,01% акций АО «Точка»

В июле стало известно, что цена, которая сформировалась на аукционе по продаже «Точки», составила 41,5 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Банк непрофильных активов «Траст» закрыл сделку по продаже 90,01% акций банка «Точка». Акционерное общество продано его миноритарному акционеру за 41,5 миллиарда рублей. Сумма сделки превысила начальную стоимость на аукционе на 68%. сообщает пресс-служба «Траста».

По «Трасте» заявили, что довольны сделкой, так как из «Точки» получилось сделать полноценный банк. Была успешно проведена миграция клиентской базы банка «Открытие» на собственную лицензию точки». После этого число клиентов банка увеличилось на 30% и банк перевыполнил план по прибыли в три раза.

- Это привело к росту стоимости актива и его продаже за мультипликатор три к капиталу, - рассказал глава «Траста» Александр Соколов.

Напомним, что прошлым летом стало известно, что банк «Открытие» продал «Трасту» 90% акций «Точки». Весной этого года «Траст» выставил на торги 90,01% акций «Точки» на начальной цене на аукционе за 22,7 миллиарда рублей. В июле стало известно, что цена, которая сформировалась на аукционе по продаже «Точки», составила 41,5 миллиарда рублей.