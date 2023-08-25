В Екатеринбурге улицу Бажова перекроют до 15 октября

На участке дороги будут проводить ремонтные работы тепловых сетей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Бажова. Ограничения будут действовать с 9 сентября по 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Специалисты ООО «Стиль Жизни» закроют движение транспорта по улице Бажова, возле здания, расположенного по адресу улица Сони Морозовой, 203а, - пояснили в мэрии Екатеринбурга.

На участке дороги будет проводиться ремонт тепловых сетей. На месте рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели. По завершении работ восстановят все элементы благоустройства. Отмечается, что общественный транспорт изменения не коснутся.

Ранее, стало известно, что в Екатеринбурге на год вводят одностороннее движение на Кузнецова. Это связано со строительством жилого дома. Ограничения вводятся с 14 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года.

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