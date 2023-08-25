Прокуратура заставила мэрию Нижнего Тагила переселить многодетную семью

Суд и прокуратура помогли семье обрести нормальное жилье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района проверила обращение матери пятерых детей, жилищные права которой оказались нарушены. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Как выяснилось, женщина с детьми проживала в доме, который в конце 2022 года признали аварийным и подлежащим сносу. После пожара здесь была сильно повреждена кровля, частично рухнули стены.

При этом, чиновники матери с детьми нормальное жилье предоставлять не спешили. Прокурор района обратился в суд, чтобы обязать мэрию Нижнего Тагила представить многодетной семье жилье. Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил требования прокурора.

После этого чиновники дали матери и ее детям жилье площадью 81,4 квадратных метров.

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