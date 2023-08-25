Житель Каменска-Уральского не смог засудить мэрию из-за плохого тротуара

Суд встал на сторону мэрии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель города Каменск-Уральский с апреля этого года в Синарском районном суде пытался добиться изменения ситуации с тротуаром на улице 4-й пятилетки. Об этом пишет портал KU66.RU.
На одном из отрезков этой улицы, от Суворова до выезда из города, отсутствует тротуар, поэтому местные жители вынуждены ходить по проезжей части, рискуя здоровьем и жизнью.
В суде мужчина требовал признать незаконным бездействие городской администрации, однако суд не стал удовлетворять его требования.
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