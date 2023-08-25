В Екатеринбурге в реке нашли тело обнаженной женщины

После осмотра тело будет направлено на экспертизу для выяснения причины и даты смерти. Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге в Исети нашли тело обнаженной женщины. Погибшая была избита. Информацию об обнаружении подтвердили в городском УМВД. Тело достали около 10 утра 25 августа возле дома на Бебеля, 9.

- На место выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время полиция устанавливает личность погибшей, - пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.

Следственный отдел по Верх-Исетскому району уже начал проводить проверку. Сотрудники СК вместе с полицейскими выясняют обстоятельства смерти женщины. В том числе, силовики устанавливают очевидцев и опрашивают их.

После осмотра тело будет направлено на экспертизу для выяснения причины и даты смерти. Уже по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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