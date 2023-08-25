Мэрия Екатеринбурга спасет от вырубки 13 парков города

В Екатеринбурге уточнят территории зеленых зон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с подачи городской администрации уточнят в документах границы 13 скверов и парков, после чего внесут их в реестр недвижимости и установят виды разрешенного использования. Постановление о решении этого вопроса подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

В список территорий, границы которых четко пропишут в документах, попали Зеленая Роща, Парк Энгельса, Дендрарий на 8 Марта, Парк имени Павлика Морозова, Парк и бульвар на улице Чкалова, Парк 50-летия ВЛКСМ, бульвар на улице Ферганской, парк Камвольного комбината, Парк-стадион на Химмаше, Парк Турбомоторного завода на Эльмаше, Дендрарий на улице Первомайской и парк 50-летия Советской власти.

Еще для девяти парков и скверов Екатеринбурга такие документы были утверждены ранее. Теперь их общее число достигнет 22.