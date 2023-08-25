На Урале проезд в электричках подешевеет для студентов и школьников

Скидка будет действовать с 1 сентября 2023 года до 15 июня 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в электричках подешевеет для студентов и школьников. Скидка для молодежи составит 50%. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД региона.

- Возобновляется действие сезонной льготы 50% на проезд в пригородных поездах на территории Свердловской, Тюменской областей, Пермского края и ХМАО-Югры, - сообщили в пресс-службе СвЖД.

Скидка будет действовать с 1 сентября 2023 года до 15 июня 2024 года. Пользоваться ей смогут школьники, предоставившие справку из учреждения, и студенты-очники, предъявившие студенческий билет с отметкой о продлении на учебный год. Оформить льготный билет можно в пригородной кассе или в мобильном приложении.

Напомним, что поезда Челябинск – Екатеринбург не будут курсировать три дня. Ограничения вводятся из-за работ на путях. Ограничения ввели на 28 августа, 4 и 11 сентября.

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