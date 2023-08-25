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НовостиПроисшествия25 августа 2023 12:00

Пловец из Афганистана не смог проплыть 50 метров на соревнованиях в Екатеринбурге

У спортсмена свело судорогой ногу
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Спортсмену стало плохо в бассейне

Спортсмену стало плохо в бассейне

Фото: Иван МАКЕЕВ

У участника Международного фестиваля университетского спорта из Афганистана по имени Абдул Варен Карими во время состязаний свело судорогой ногу, из-за чего он не смог проплыть дистанцию в 50 метров. Помощь ему оказывали прямо в бассейне. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Персонал Дворца водных видов спорта провел спасательные мероприятия – молодому мужчине помогли выбраться из воды, сделали массаж, а также провели медицинские процедуры, после чего парень пришел в себя.

- Сейчас жизни и здоровью пловца из Афганистана ничего не угрожает, - рассказывает оргкомитет соревнований.

Отметим, что 24 августа в Екатеринбурге провели соревнования по прыжкам в воду с трехметрового трамплина смешанных пар, а также по плаванию, боксу, теннису, волейболу и настольному теннису.