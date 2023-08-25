Свердловчанка подарила крупную сумму мошенникам якобы с «Госуслуг»

МВД возбуждено уголовное дело в отношении неизвестных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанка лишилась крупной суммы, поверив мошенникам, которые выдавали себя за сотрудников «Госуслуг». Жительница Екатеринбурга подарила аферистам 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в МУ МВД «Верхнепышминский».

Накануне, 22 августа, в полицию Верхней Пышмы обратилась 52-летняяженщина, проживающая в Екатеринбурга. Однако по работе она находилась в соседнем городе. Она рассказала, что у нее обманом выманили деньги. За день до этого свердловчанке написала неизвестная женщина. Она представилась сотрудником «Госуслуг». Аферистка сообщила, что у екатеринбурженки похитили персональные данные, из-за чего на ее имя оформили восемь кредитов.

- Далее во избежание утечки и сохранности личных данных и личных денежных средств женщине необходимо срочно снять денежные средства и положить на «безопасный счет». Выполнив инструкции «специалиста» доверчивая женщина оформила кредит на 1,3 миллиона и перевела через банкомат на продиктованные мошенниками счета, - рассказали в полиции.

Только после перевода женщина осознала, что подарила деньги мошенникам. На данный момент МВД возбуждено уголовное дело в отношении неизвестных.

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