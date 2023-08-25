Общественный транспорт будет направлен в объезд
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге изменятся маршруты трех автобусов - 53,077 и 57А. По-другому транспорт поедет из-за строительства трамвайной линии по улице 2-й Новосибирской.
- Чтобы минимизировать неудобства для горожан, строители выполнят необходимые работы преимущественно в выходные дни, - рассказали в администрации города.
Так, планируется, что работы пройдут с 25 по 28 августа.
Общественный транспорт будет направлен в объезд по улицам 2-я Новосибирская - Умельцев - Городская - Чемпионов. Временно будут отменены остановки «2-я Новосибирская» в оба направления и«Энерготехникум» в направлении к «Ритейл-парку». Остановка «Чемпионов» переносится в направлении от Ритейл-парка.
Останавливаться автобусы будут на «Умельцев», «Ротной», «Городской», «поселок Совхозный».
Автомобилисты смогут объехать работы по улице Городской.
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