Африканца, который жаловался на спецприемник, перевезли в Екатеринбург

Фото: предоставил Сергей Шунеев

Сенегальца Диань Бай Маду перевезли из спецприемника Асбеста обратно в Екатеринбург. Напомним, молодого человека задержали полицейские во время профилактического рейда еще 17 августа. У Дианя была просрочена виза. Суд назначил ему штраф в размере двух тысяч рублей, а также депортацию.

Фото: предоставил Сергей Шунеев

Изначально Диань Бай Маду был помещен в спецприемник Екатеринбурга на Горнистов, 15. Затем, его перевезли в центр временного содержания для иностранцев в Асбесте. Тогда африканец заявил о жутких условиях содержания и попросил помощь у общественников.

- Начальник колонии Асбеста вызвал Дианя к себе и сказал, что заберет его телефон. Но поместит в условия, которые будут лучше на несколько часов. После, Дианя и других мужчин перевезли из Асбеста в спецприемник Екатеринбурга. Далее, Диань будет ждать очередного суда, который решит его дальнейшую судьбу, - рассказал «КП-Екатеринбург» общественник Сергей Шунеев.

Африканец отметил, что условия в екатеринбургском отделении значительно лучше. Он поблагодарил Сергея Шунеева за оказанную помощь.

- Я очень рад, что ты не бросил в беде. Поддержал меня, как члена своей семьи. Я думаю, что в Асбесте отделение теперь пустует, - пишет Диань.

В настоящий момент общественник вместе с юристами собирает доказательства об участии Дианя в социальной жизни города. Они намерены оставить молодого человека на Урале.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru