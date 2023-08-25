В Екатеринбурге определят границы еще 13 особо охраняемых природных территорий

Сейчас в Екатеринбурге выделено всего 9 таких зон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге определят границы 13 особо охраняемых природных территорий. Такие меры помогут предотвратить возможные ЧП. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

- Это может быть реализовано с помощью четкого определения их географических границ. После актуализации территория лесопарков и скверов увеличится, - отметили в региональном правительстве.

Постановление, подписанное мэром города Алексеем Орловым, рассмотрят городской Думе. В список планируют внести территории парка Камвольного комбината, парка «Зеленая роща», парка имени Чкалова, парка-стадиона завода Химмаш, парка имени Павлика Морозова, парка имени 50-летия ВЛКСМ, парка Турбомоторного завода, парка по улице Чкалова, парка имени Энгельса, парка имени 50-летия Советской власти, бульвара по улице Ферганской и дендрологических парков по улице 8 Марта, 37а и Первомайской, 87.

Сейчас в Екатеринбурге выделено всего 9 таких зон. Они помогают сохранять экосистему в мегаполисе.

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