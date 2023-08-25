Проверки водителей направлены на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пройдут массовые проверки водителей. Рейд организуют сотрудники Госавтоинспекции с 25 по 27 августа.

- Проверки водителей направлены на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе связанных с управлением транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права управления, либо не имеющими такого специального права, - рассказали в городском ГИБДД.

В Госавтоинспекции напоминают, что управление в состоянии опьянения является серьезным нарушением, которое приводит к тяжким последствиям и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Кроме того, за это предусмотрена административная ответственность в виде лишения прав на срок до двух лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает очевидцев пьяного вождения оперативно сообщать об этом в дежурную часть по телефону 02 или 112.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru