За впечатлениями и эмоциями: кинотеатр под открытым небом посетили более 40 000 зрителей

Фото: пресс-служба УБРиР

В минувшие выходные завершился второй сезон проекта «Кинолето УБРиР». С 1 июля кинотеатр под открытым небом работал на двух площадках Екатеринбурга. За это время посмотреть кино пришло более 42 000 человек. Основная часть сеансов прошла в Парке Маяковского, а в Летнем парке Уралмаша кино и мультфильмы показывали в течение четырех выходных дней в июле.

- Мы хотели подарить горожанам и гостям Екатеринбурга больше теплых и уютных вечеров к трехсотлетию города. Вместе с партнерами сделали афишу более разнообразной и продлили сеансы до дня города. Мы рады, что проект идеально вписался в новую концепцию парка: нашу площадку задействовали для театральных выступлений, лекций и обсуждений. Когда в Летнем театре выступал пианист Денис Мацуев, мы провели трансляцию этого концерта на большом экране для всех желающих, — отметила Элина Кущенко, начальник отдела по связям с общественностью УБРиР.

Фото: пресс-служба УБРиР

Всего состоялось 116 полнометражных сеансов. Если переводить в часы, то совокупно люди провели за просмотром 230 часов. Каждую неделю команда проекта составляла тематические подборки: вселенная «Марвел», аниме, романтика, советская классика и другие. Например, в дни фестиваля «Да, шеф!» мы показали «Рататуй», «Завтрак у Тиффани», а также «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту». А больше всего зрителей одномоментно пришло смотреть фильмы франшизы «Аватар».

Напомним, «Кинолето УБРиР» стартовало в 2022 году. Инициативу высоко оценили не только жители Екатеринбурга, но и профессиональное сообщество. В прошлом году проект победил в номинации «Лучший социальный проект» премии RETAIL FINANCE AWARDS — авторитетной награды в сфере розничных финансов, за которую борются крупнейшие российские банки и компании.