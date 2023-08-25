Студентам УрФУ понизили стипендию с 1 сентября

Размер стипендии в среднем уменьшился на несколько сотен рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студентам Уральского федерального университета понизили стипендию. В приказе ректора УрФУ Виктора Кокшарова, который опубликовали на сайте вуза, указывается, что понижение произошло с учетом инфляции 5,5% относительно декабря 2022 года к декабрю 2023 года.

Согласно приказу, размер академической стипендии для студентов на очной форме обучения будет составлять 2 361,2 рублей в месяц на бакалавриате и специалитете и 3 147,2 рублей в месяц на магистратуре.

Для отличников выплаты на бакалавриате и специалитете составят 3 147,2 рублей в месяц, а магистранты-отличники будут получать стипендию в размере 4 327,8 рублей в месяц.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» студенты УрФУ, ранее минимальный размер стипендии для бакалавров был около 2 700 рублей в месяц. По их данным, уже в августе многие получили стипендию ниже, чем обычно. В пресс-службе университета на момент публикации не ответил.

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