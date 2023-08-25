Фото: пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк Уралсиб проводит акцию «10 000 рублей за онлайн-регистрацию бизнеса и открытие счета». В ней могут принять участие индивидуальные предприниматели и юрлица, зарегистрировавшие свой бизнес через бесплатный сервис регистрации https://reg.uralsib.ru/ и открывшие расчетный счет в Банке Уралсиб. Оборот по открытому расчетному счету должен составлять не менее 10 000 рублей за месяц в течение периода действия акции.

Участники акции, выполнившие ее условия, единовременно получат 10 000 бонусных баллов по Программе лояльности для клиентов малого бизнеса. Баллы начисляются и отражаются на бонусном счете участника в онлайн-банке «Уралсиб Бизнес Онлайн» в срок до последнего числа следующего месяца. Один бонус равен одному российскому рублю.

Сроки проведения акции с 17 июля по 30 сентября 2023 года включительно.

Более подробную информацию об акции, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.