В Екатеринбурге инженер энергетической компании отдал лжеброкерам 2 млн рублей

Мужчине предложили инвестировать в крупную газовую компанию Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге инженер крупной энергетической компании подарил лжеброкерам кругленькую сумму. Свердловчанин был уверен, что инвестирует в торговую площадку. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

3 июля екатеринбуржцу позвонил «робот» из инвестиционной компании. Мужчине предложили инвестировать в крупную газовую компанию. Свердловчанин заинтересовался этим и решил попробовать. Позже с ним связался «финансовый аналитик», который диктовал, что надо делать.

- Заявитель в течение месяца заходил на сайт торговой площадки, где под диктовку лжеброкеров совершал различные сделки, пополняя прибыль. Однако, денежные средства заявитель под различным предлогом вывести не смог. При этом лжетрейдеры убедили потерпевшего оформить несколько кредитов и отдать личные накопления, - пояснили в полиции.

Тогда свердловчанин обратился в полицию. В МВД возбудили уголовное дело по признакам преступления «Мошенничество в особо крупном размере». Уголовный розыск ищет преступников.

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