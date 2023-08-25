В Екатеринбурге на год вводят одностороннее движение на Кузнецова

Ограничения введут из-за строительства дома
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на год с 14 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года вводят одностороннее движение на улице Кузнецова. Это связано со строительством жилого дома в границах улиц Красных борцов - Уральских рабочих - Кузнецова - Калинина.
- Застройщик просит жителей Екатеринбурга с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в администрации города.
На участке, где будет введено одностороннее движение, будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Дом строит «Атомстройкомплекс-Северное сияние». Представители компании обещают, что после окончания работ элементы благоустройства будут восстановлены.
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