В Красноуральске перед новым учебным годом отремонтировали дорогу у школы

В связи с обнаружением стольких недочетов, прокурор вынес главе Красноуральского ГО представление Фото: Иван МАКЕЕВ

В Красноуральске перед учебным годом отремонтировали дорогу у школы №6 и детского сада №30. Однако добиться проведения работ получилось только через прокуратуру. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского ведомства.

- Возле образовательных учреждений на улице Ленина имеются многочисленные дефекты дорожного покрытия, отсутствуют необходимые дорожные знаки, выявлена неисправность в работе светофоров, возле школы не оборудован тротуар и пешеходный переход через улицу Устинова, - пояснили в региональной прокуратуре.

В связи с обнаружением стольких недочетов, прокурор вынес главе Красноуральского ГО представление об устранении нарушений. Его рассмотрели и удовлетворили.

Тогда у учебных учреждений восстановили дорогу, установили знаки, уложили тротуар вдоль проезжей части и оборудовали пешеходный переход. Также прокуратура проконтролирует восстановление работы светофоров.

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