Из Исети в Екатеринбурге достали тело женщины без одежды

По итогам проверки следствием СКР будет принято процессуальное решение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Исети в Екатеринбурге около 10 часов утра 25 августа достали тело женщины без одежды. Труп обнаружили в районе дома № 9 по улице Бебеля.

- На место выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время полиция устанавливает личность погибшей, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.

Следственным отделом по Верх-Исетскому району проводится проверка. Сотрудниками Следственного комитета совместно с полицейскими выполняется комплекс действий для выяснения всех обстоятельств смерти женщины. В том числе принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев.

Тело умершей после осмотра будет направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По итогам проверки следствием СКР будет принято процессуальное решение.

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