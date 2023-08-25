В Нижнем Тагиле сменят работу светофора на перекрестке Уральский – Дружинина

Светофор будет настроен на три программы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле светофор на перекрестке переулка Уральского и улицы Дружинина сменил работу. Причиной тому стали частые аварии на участке дороги. Об этом сообщили в пресс-службе МБУ «Центр организации дорожного движения».

- Для обеспечения безопасности дорожного движения с 25 августа будет исключено пересечение левоповоротных потоков со встречными потоками прямого направления по Уральскому проспекту путем разделения на две отдельные фазы, - пояснили в учреждении.

Светофор будет настроен на три программы. Они будут менять в зависимости от времени суток.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге три трамвая сменят маршрут. Это произойдет с 25 по 28 августа. Причиной тому стало строительство трамвайной линии в Солнечный. Изменения коснулось трамваев №9, 14 и 17.

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