Капсулу времени в Екатеринбурге откроют 30 августа

После вскрытия Капсулы все материалы и документы передадут в Музей истории Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Капсулу времени откроют 30 августа в Музее истории Екатеринбурга. Распаковку покажут в прямом эфире. Участие в нем примет, в том числе глава города Алексей Орлов.

- Также на распаковке будут присутствовать специалисты Уральского завода химического машиностроения, на котором и был изготовлен корпус Капсулы. Эксперты ПАО «Уралхиммаш» обеспечат методическое сопровождение и при необходимости, окажут техническую поддержку, - рассказали в музее.

После вскрытия Капсулы все материалы и документы передадут в Музей истории Екатеринбурга на изучение научным сотрудникам и реставраторам. Некоторые из них станут экспонатами выставки, которая пройдет в Музее истории Екатеринбурга с 12 октября по 19 ноября.

Напомним, 18 ноября 2023 года планируется закладка новой Капсулы времени.

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