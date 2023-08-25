Восемь свердловских библиотек претендуют на обновление за федеральный счет

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Библиотеки свердловской области поборются за обновление за федеральный счет. Всего на предоставление субсидий претендуют восемь учреждений. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.
- В случае победы центральные библиотеки получат по 15 миллионов рублей из федерального бюджета, филиалы – по восемь миллионов. Кроме того, из областного бюджета будет выделено 2,4 миллиона рублей для «малых» библиотек и 4,5 миллиона – для центральных, - рассказали в областном правительстве.
В федеральный этап вошли три центральные библиотеки - в Верхнем Тагиле, Камышлове, Красноуфимске. А также были отобраны еще пять «малых» – в Первоуральске, Ирбите, Серове, селе Бутка Талицкого округа и поселке Старопышминск Березовского городского округа. Каждое учреждение разработало свою концепцию.
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