В Екатеринбурге перенесли гастрономический фестиваль

Мероприятие должно было пройти 2 и 3 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге организаторы отменили гастрономический фестиваль «Есть! Фест». Он должен был пройти в столице Среднего Урала со 2 по 3 сентября.

- Друзья, у нас перенос. Временно ставим фестиваль на паузу - с болью в душе, но надеждой на лучшее. Все подсказывает, что время для фестиваля еще не пришло, дождемся его в следующем теплом сезоне! – пояснили организаторы фестиваля.

На мероприятии должны были быть приставлены 40 ресторанов. Перенос произошел из-за невозможности провести мероприятие на выбранной площадке.

Напомним, что в июле 2023 года, в Екатеринбурге прошел другой гастрономический фестиваль «Да, шеф!». Команду мероприятия возглавлял именитый телеведущий Константин Ивлев. На фестивале выступила группа «Браво», а также был установлен рекорд. Повара приготовили самый большой в России рулет из ветчины весом 41 кг.

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