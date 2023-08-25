В Екатеринбурге перенесли гастрономический фестиваль

Мероприятие должно было пройти 2 и 3 сентября
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Екатеринбурге организаторы отменили гастрономический фестиваль «Есть! Фест». Он должен был пройти в столице Среднего Урала со 2 по 3 сентября.
- Друзья, у нас перенос. Временно ставим фестиваль на паузу - с болью в душе, но надеждой на лучшее. Все подсказывает, что время для фестиваля еще не пришло, дождемся его в следующем теплом сезоне! – пояснили организаторы фестиваля.
На мероприятии должны были быть приставлены 40 ресторанов. Перенос произошел из-за невозможности провести мероприятие на выбранной площадке.
Напомним, что в июле 2023 года, в Екатеринбурге прошел другой гастрономический фестиваль «Да, шеф!». Команду мероприятия возглавлял именитый телеведущий Константин Ивлев. На фестивале выступила группа «Браво», а также был установлен рекорд. Повара приготовили самый большой в России рулет из ветчины весом 41 кг.
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