На Урале ликвидировали несанкционированную свалку отходов

Свалку нашли в северной части местного пруда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области прокуратура Ачитского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления и обнаружила свалку.

- Установлено, что в северной части Верх-Ачитского пруда в пгт Ачит на земельном участке площадью 0,01 га - несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов, - рассказали в пресс-службе ведомства.

После проверки прокуратура потребовала устранить нарушения природоохранного законодательства от главы Ачитского городского округа.

После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранены, несанкционированная свалка отходов ликвидирована.

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