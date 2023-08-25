На Урале ликвидировали несанкционированную свалку отходов

Свалку нашли в северной части местного пруда
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области прокуратура Ачитского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления и обнаружила свалку.
- Установлено, что в северной части Верх-Ачитского пруда в пгт Ачит на земельном участке площадью 0,01 га - несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов, - рассказали в пресс-службе ведомства.
После проверки прокуратура потребовала устранить нарушения природоохранного законодательства от главы Ачитского городского округа.
После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранены, несанкционированная свалка отходов ликвидирована.
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